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Declaran Alerta Roja en Molina por desborde de río: caudal alcanzó umbral crítico

SENAPRED elevó el nivel de emergencia en la comuna del Maule tras el aumento del caudal del río Palos en Junta con Colorado.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La comuna de Molina, en la Región del Maule, quedó bajo Alerta Roja por desborde, luego de que el caudal del río Palos en Junta con Colorado registrara un aumento significativo durante las últimas horas.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección General de Aguas, la estación hidrométrica Río Palos en Junta con Colorado mostró un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que eleva el riesgo para la población cercana al curso de agua.

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Ante este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional de SENAPRED decidió cancelar la Alerta Amarilla por crecida y declarar Alerta Roja por desborde para Molina.

La medida se encuentra vigente desde el 9 de julio y se mantendrá activa hasta que las condiciones así lo ameriten.

Desde SENAPRED explicaron que, con esta medida, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad de la emergencia.

Las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales y evitar acercarse a riberas, zonas inundables o sectores expuestos al desborde del río.

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