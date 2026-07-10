Funcionarios del Ministerio de Ciencia cuestionan seis despidos y acusan “falta de confianza con la autoridad”

El Ministerio de Ciencia enfrenta una nueva controversia tras la decisión de desvincular a seis funcionarios, medida que reavivó las críticas luego de la polémica surgida por la salida del exsubsecretario Rafael Araos y las versiones sobre un eventual plan de despidos en la cartera.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Ciencia (ANFUCYT) expresó su malestar, asegurando que la medida contradice lo que previamente les había transmitido la ministra Ximena Lincolao.

“Esta situación solo profundiza la falta de confianza con la autoridad“, afirmó la organización, recordando que la secretaria de Estado había señalado ante los trabajadores que “no existía un plan de desvinculaciones”.

Desempeñaban labores clave

Asimismo, el gremio cuestionó que la subsecretaria Carolina Rossi pusiera término anticipado a los contratos de seis trabajadores “de manera arbitraria, sin que exista de por medio una evaluación de los profesionales involucrados".

Además, advirtió que dos de los funcionarios despedidos desempeñaban labores clave en Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), por lo que solicitaron adoptar medidas para evitar que las metas institucionales y las remuneraciones de 2027 se vean afectadas.

La asociación agregó que, en una reunión con la subsecretaria, se les informó que las desvinculaciones responden a una reestructuración del ministerio. Sin embargo, señalaron que al solicitar detalles del proceso se les indicó que el plan “aún está en etapa inicial”.