“A último minuto deciden bajarle aún más los impuestos a los súper ricos”: diputada Hassler por nueva indicación en la megarreforma

La diputada comunista Irací Hassler lanzó fuertes críticas este jueves contra el Ejecutivo, acusando que las recientes modificaciones estructurales a la Ley de Reconstrucción Nacional benefician directamente a las grandes fortunas del país.

El conflicto estalló tras conocerse una sorpresiva indicación gubernamental que reduce la base impositiva de primera categoría a un 22%. Esta maniobra alteró drásticamente el acuerdo previo de invariabilidad fiscal pactado para fomentar la entrada de nuevos megaproyectos de inversión.

El enojo por la rebaja a los “súper ricos”

Según lo expresado por la parlamentaria en sus redes sociales, esta estrategia tributaria representa “un mal chiste o un engaño”. La legisladora cuestionó duramente la supuesta voluntad de consenso impulsada desde La Moneda, fustigando el salvavidas fiscal lanzado a los grandes patrimonios.

En su declaración digital, Hassler argumentó que el recargo adicional del 1,5% exigido a las compañías queda totalmente anulado y neutralizado al bajarles la tasa corporativa. “A último minuto deciden bajarle ¡aún más! los impuestos a los super ricos”, sentenció la autoridad.

Congelamiento democrático y falta de empleo

De acuerdo al duro análisis publicado por la exalcaldesa, congelar la carga impositiva corporativa por hasta 20 años para inversiones millonarias elimina cualquier posibilidad de debate democrático futuro. Además, puntualizó que el nuevo esquema no estimula la creación genuina de fuentes laborales.

Finalmente, el descargo público concluye subrayando que la reforma “sigue igual o peor” a sus versiones preliminares. Hassler cerró su publicación advirtiendo que este nuevo marco normativo no garantiza mayor crecimiento, pero sí asegura una reducción permanente de recursos para el Estado e incrementa la desigualdad social.