Se cae acuerdo entre el PPD y el Gobierno por la megarreforma tras sorpresiva rebaja del impuesto corporativo al 22%

Una sorpresiva reducción de la carga tributaria corporativa al 22% desató este viernes un inminente quiebre político en la Comisión de Hacienda del Senado. La indicación ingresada de madrugada por el Ejecutivo dinamitó el frágil pacto alcanzado días atrás con la bancada del Partido Por la Democracia (PPD).

Los parlamentarios de centroizquierda habían sellado un trato estratégico el pasado miércoles para blindar la cláusula de invariabilidad fiscal y evitar llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la modificación gubernamental redujo la tasa original fijada en un 23%, alterando drásticamente el modelo de recaudación proyectado por la corporación.

El reclamo por la merma en recursos sociales

De acuerdo a las declaraciones públicas emitidas por el jefe de bancada de los senadores del PPD, Ricardo Celis, la iniciativa del Gobierno representa un duro golpe a los ingresos estatales. Según explicó el parlamentario, el diálogo siempre contempló aplicar una sobretasa del 1,5% sobre un régimen del 23%, por lo que este inesperado ajuste incumple lo convenido inicialmente.

El vocero oficialista aseguró en el reporte entregado a la prensa que esta maniobra disminuirá significativamente los fondos destinados a respaldar la red de apoyo estatal. “En lugar del 1,5% dejarla en el 0,5%. Nosotros no estamos dispuestos a eso", advirtió el legislador al defender la necesidad de financiar programas sociales.

Acusaciones de negociaciones a ciegas

Por su parte, y tal como consignan los testimonios del caso, el senador Pedro Araya profundizó en las críticas apuntando a una total falta de transparencia por parte de La Moneda. El representante aseveró de manera categórica que “nunca estuvo en conocimiento” de que la autoridad central pretendiera fijar la base impositiva de las grandes compañías en apenas un 22%.

Según el análisis entregado por Araya, las firmas que se acogieran al beneficio terminarían tributando mucho menos de lo estipulado originalmente, sepultando la cifra esperada del 24,5%. “Estamos repensando qué es lo que vamos a hacer porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación”, sentenció el congresista, abriendo la puerta a desechar el pacto de invariabilidad tributaria.