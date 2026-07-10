Ignacio Saavedra tiene nuevo club en Europa: acuerdo cerrado entre clubes

Uno de los pocos futbolistas chilenos que se encuentran compitiendo en Europa es Ignacio Saavedra, volante que en el final de temporada jugó cedido en el Rubin Kazan de la Liga Premier de Rusia.

Sin embargo, el pase del mediocampista formado en la Universidad Católica pertenece al FK Sochi, club que descendió a la segunda división del fútbol ruso, y al cual debería volver tras su préstamo.

Pero la situación tiene un capítulo nuevo por contar y es que, según informa RPL Sky, existe un acuerdo para que Saavedra finalmente se quede de manera definitiva en el Rubin Kazan y siga jugando en la élite rusa.

El medio señala que el acuerdo se cerraría en poco menos de un millón de dólares, pero que el Sochi podría recaudar más dinero si cumplen ciertas cláusulas a lo largo del tiempo.

Así las cosas, Ignacio Saavedra podría completar su tercer año jugando en la liga de Rusia, donde ha sido bastante importante, sumando 84 partidos, con 6 goles y 10 asistencias.