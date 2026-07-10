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Corte de Valparaíso se moviliza por violencia de género: Acuerdan plan clave para tribunales de Familia

La ministra Silvana Donoso lideró un encuentro con la seremi Pamela Reyes y equipos de Sernameg.

Gonzalo Miranda

Gobierno de Chile promulga Ley Integral contra la violencia de género

Gobierno de Chile promulga Ley Integral contra la violencia de género / asiandelight

Con el objetivo de optimizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en la zona, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, sostuvo una reunión de trabajo estratégica con la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Pamela Reyes,.

Junto a profesionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), el encuentro buscó robustecer los canales de coordinación interinstitucional en la región.

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Durante la instancia técnica se analizaron los desafíos de la implementación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.

Entre los puntos clave abordados destacó la operatividad del monitoreo telemático en las medidas cautelares, una herramienta crítica para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los agresores.

Asimismo, las autoridades revisaron los procedimientos específicos para la tramitación de visas de residencia temporal por razones humanitarias, un mecanismo de protección destinado a mujeres migrantes de la región que se encuentren afectadas por situaciones de violencia.

Coordinación territorial y capacitación

La reunión sirvió también para evaluar el estado de avance de las iniciativas impulsadas en el marco del Plan Nacional por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, buscando mecanismos concretos para acelerar y fortalecer su despliegue en la Región de Valparaíso a través de un ecosistema institucional coordinado.

Al cierre de la sesión, la presidenta del tribunal de alzada porteño valoró el espacio de diálogo y comprometió formalmente el apoyo técnico de la Corte para agilizar la aplicación de las normativas vigentes.

Como primer acuerdo práctico, las instituciones fijaron la organización de una jornada de capacitación dirigida a los jueces y profesionales de los tribunales de Familia de toda la jurisdicción, enfocada en los alcances de la Ley Integral y en las directrices prácticas para su correcto cumplimiento.

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