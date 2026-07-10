El veto de la FIFA que pocos conocen e impide a ciertos árbitros dirigir a Argentina: estalla otra polémica en el Mundial

En medio del clima de tensión y las recientes denuncias sobre supuestos favoritismos y amaños a favor de Argentina en el Mundial 2026, salió a la luz una estricta normativa de la FIFA que limita a ciertos árbitros de dirigir los partidos de la “Albiceleste”.

Según un artículo publicado por The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, el ente rector del fútbol mundial sostiene un veto que impide que árbitros de nacionalidad inglesa sean designados para los encuentros del equipo de Lionel Messi.

En esta Copa del Mundo hay dos jueces británicos: Anthony Taylor y Michael Oliver, quien esta tarde impartió justicia en el cruce de cuartos de final entre España y Bélgica. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido considerado para los duelos del conjunto trasandino.

Argentina ya tuvo árbitros de distintas nacionalidades, como polacos, egipcios, rumanos, canadienses y franceses, pero nunca uno inglés. Detrás de esa particular ausencia existe un factor extradeportivo que condiciona las designaciones arbitrales de la FIFA.

¿Por qué la FIFA veta a los árbitros ingleses para los duelos de Argentina?

La razón trasciende el fútbol y tiene un trasfondo político. De acuerdo con los criterios establecidos por la FIFA, un árbitro no puede ser designado para partidos en los que exista un eventual conflicto de interés o algún factor que pueda afectar la imparcialidad del encuentro.

En el caso de Argentina e Inglaterra, esta restricción está vinculada a la histórica tensión entre ambos países por la Guerra de Malvinas, conflicto bélico ocurrido en 1982.

Por este motivo, los árbitros ingleses no forman parte de las alternativas para dirigir partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo, una medida que busca evitar cualquier tipo de controversia alrededor de las designaciones.

Así, Anthony Taylor y Michael Oliver tendrán nulas posibilidades de dirigir una hipotética final del Mundial 2026 si Argentina alcanza el duelo por el título. A esto se suma que, mientras Inglaterra continúe en competencia, ambos jueces tampoco podrán ser designados para dirigir partidos de su propia selección debido a la normativa de FIFA.