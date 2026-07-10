Son dos de las figuras politícas mejor evaluadas y seguidas en redes sociales y, cada vez que se les ve juntos, los vecinos de Maipú y Viña del Mar explotan.

Este viernes, Macarena Ripamonti, alcaldesa de la ‘Ciudad Jardín’ y Tomás Vodanovic, máxima autoridad de la comuna al poniente de Santiago, aparecieron juntos en las redes sociales tras la visita de la mandamás de Viña a Maipú,

"Visita ilustre de nuestra compañera Macarena Ripaminti en la Municipalidad de Maipú“, escribió Vodanovic en su cuenta de Instagram.

Agregó que “siempre es un gusto compartir experiencias de gestión y ver cómo podemos seguir mejorando la vida de nuestros vecinos aprovechando los aprendizajes de ustedes en la Municipalidad de Viña del Mar”.

Y de paso, Vodanovic le dejó un “recado” a Ripamonti con miras a Viña 2027: “Y como siempre, hinchando para que nuestros talentos maipucinos vayan al Festival”, cerró la máxima autoridad de Maipú.