FOTOS. “Siempre un gusto compartir...”: Macarena Ripamonti sorprendió a Tomás Vodanovic con inesperada visita a Maipú
Los alcaldes del Frente Amplio se juntaron en el sector poniente de Santiago desatando euforia en redes sociales.
Son dos de las figuras politícas mejor evaluadas y seguidas en redes sociales y, cada vez que se les ve juntos, los vecinos de Maipú y Viña del Mar explotan.
Este viernes, Macarena Ripamonti, alcaldesa de la ‘Ciudad Jardín’ y Tomás Vodanovic, máxima autoridad de la comuna al poniente de Santiago, aparecieron juntos en las redes sociales tras la visita de la mandamás de Viña a Maipú,
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"Visita ilustre de nuestra compañera Macarena Ripaminti en la Municipalidad de Maipú“, escribió Vodanovic en su cuenta de Instagram.
Agregó que “siempre es un gusto compartir experiencias de gestión y ver cómo podemos seguir mejorando la vida de nuestros vecinos aprovechando los aprendizajes de ustedes en la Municipalidad de Viña del Mar”.
Y de paso, Vodanovic le dejó un “recado” a Ripamonti con miras a Viña 2027: “Y como siempre, hinchando para que nuestros talentos maipucinos vayan al Festival”, cerró la máxima autoridad de Maipú.
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