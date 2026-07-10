Call of Duty: Black Ops 6 está gratis en la siguiente plataforma y así puedes descargarlo

Una inesperada sorpresa se llevaron miles de jugadores durante las últimas horas luego de que Call of Duty: Black Ops 6 apareciera con precio gratuito en la tienda de Xbox para consolas y PC.

A través de la Microsoft Store/Xbox Store, el popular shooter desarrollado por Treyarch y Raven Software figura con la etiqueta “Free+”, permitiendo que los usuarios lo agreguen a su biblioteca sin realizar un pago, algo que ha despertado dudas sobre si se trata de una promoción o un error temporal de la plataforma.

De momento, ni Xbox ni Activision han emitido un comunicado oficial explicando el motivo de esta situación.

¿Cómo descargar gratis Call of Duty: Black Ops 6?

Si el juego continúa disponible de forma gratuita, estos son los pasos para obtenerlo:

Ingresa a la página de Call of Duty: Black Ops 6 en la Xbox Store.

en la Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.

Presiona el botón “Obtener” o “Instalar” (si aparece disponible).

o (si aparece disponible). El título quedará asociado a tu biblioteca digital y podrás descargarlo en una consola Xbox o en un PC con Windows compatible.

Cabe destacar que la disponibilidad de esta opción podría cambiar en cualquier momento si corresponde a un error de la tienda.

¿En qué plataformas está disponible Black Ops 6?

Call of Duty: Black Ops 6 puede jugarse en:

Xbox Series X|S

Xbox One

PC (Microsoft Store, Steam y Battle.net)

PlayStation 5

PlayStation 4

Además, el título también forma parte del catálogo de Xbox Game Pass en los planes compatibles desde su lanzamiento.