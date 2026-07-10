Call of Duty: Black Ops 6 está gratis en la siguiente plataforma y así puedes descargarlo
El popular juego de acción de Activision Blizzard se encuentra disponible de manera gratuita en la tienda oficial de Xbox.
Una inesperada sorpresa se llevaron miles de jugadores durante las últimas horas luego de que Call of Duty: Black Ops 6 apareciera con precio gratuito en la tienda de Xbox para consolas y PC.
A través de la Microsoft Store/Xbox Store, el popular shooter desarrollado por Treyarch y Raven Software figura con la etiqueta “Free+”, permitiendo que los usuarios lo agreguen a su biblioteca sin realizar un pago, algo que ha despertado dudas sobre si se trata de una promoción o un error temporal de la plataforma.
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De momento, ni Xbox ni Activision han emitido un comunicado oficial explicando el motivo de esta situación.
¿Cómo descargar gratis Call of Duty: Black Ops 6?
Si el juego continúa disponible de forma gratuita, estos son los pasos para obtenerlo:
- Ingresa a la página de Call of Duty: Black Ops 6 en la Xbox Store.
- Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft.
- Presiona el botón “Obtener” o “Instalar” (si aparece disponible).
- El título quedará asociado a tu biblioteca digital y podrás descargarlo en una consola Xbox o en un PC con Windows compatible.
Cabe destacar que la disponibilidad de esta opción podría cambiar en cualquier momento si corresponde a un error de la tienda.
¿En qué plataformas está disponible Black Ops 6?
Call of Duty: Black Ops 6 puede jugarse en:
- Xbox Series X|S
- Xbox One
- PC (Microsoft Store, Steam y Battle.net)
- PlayStation 5
- PlayStation 4
Además, el título también forma parte del catálogo de Xbox Game Pass en los planes compatibles desde su lanzamiento.
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