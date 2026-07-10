“Caso injusto con un daño reputacional irremediable”: cierran investigación por fallida compra de la casa de Salvador Allende

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes el sobreseimiento de la causa penal originada por la frustrada adquisición de la vivienda del expresidente Salvador Allende, situada en la comuna de Providencia. El dictamen judicial pone fin a las indagatorias tras la solicitud directa del ente persecutor.

La resolución se amparó en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Este criterio legal habilita al Ministerio Público a congelar definitivamente las diligencias investigativas, optando por no perseverar incluso si los sospechosos aún no se encontraban formalizados.

Acusaciones cruzadas por daño fiscal

De acuerdo a las declaraciones del querellante Raimundo Palamara, la clausura del expediente garantiza la impunidad de los involucrados. El abogado denunció que más de 50 funcionarios públicos operaron un contrato inviable para asegurar un “negocio indefinido” en beneficio de las fundaciones del entorno familiar.

Según el representante de la parte acusadora, el fiscal Patricio Cooper omitió cuantificar la merma a las arcas estatales y descartó el peso de las pruebas. Además, apuntó que asesores parlamentarios habrían presionado a la Contraloría General de la República para validar el trato, asegurando que esto fue ratificado por el testimonio de Miguel Crispi.

El alivio en la defensa familiar

En contraste, la vocera y representante legal de la exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández, la abogada Paula Vial, valoró públicamente la medida.

“Esta resolución ratifica lo que afirmamos desde el primer momento: aquí no hubo delito alguno como lo demuestra la decisión de tribunales. Fue un proceso, ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas”, afirma la abogada.

En base a lo emitido por la defensa, el extenso periodo indagatorio representó una etapa dolorosa cimentada en acusaciones infundadas.

“Esperamos que el cierre definitivo de esta investigación permita dar por superada esta etapa, y que la familia Allende pueda continuar desarrollando sus actividades con total tranquilidad. Este fue un caso completamente injusto con un daño reputacional irremediable”, finaliza la declaración.