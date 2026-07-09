Así está el cuadro del Mundial 2026: selecciones clasificadas y cruces confirmados de las semifinales / Hector Vivas - FIFA

El Mundial 2026 entró en su recta final. El partido entre Francia y Marruecos abrió los cuartos de final del torneo planetario, y nos entregó al primer semifinalista.

La selección francesa se instaló en la ronda de los 4 mejores de la Copa del Mundo, luego de vencer por 2-0 al combinado marroquí en el Gillette Stadium, en Boston.

Este viernes 10 de julio, España y Bélgica definirán al segundo semifinalista del certamen. Las dos escuadras europeas se enfrentarán en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, y el ganador de este encuentro será rival de Francia.

Los otros dos semifinalistas se conocerán este sábado 11 de julio. En dicha jornada, Inglaterra chocará con Noruega en el Hard Rock Stadium (Miami), mientras que Argentina se medirá ante Suiza en el Arrowhead Stadium (Kansas City).

Los cruces de semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España/Bélgica

Miércoles 15 de julio