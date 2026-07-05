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Alerta a las ARMY de Chile: Gobierno reabre la puerta a show de BTS en el Estadio Nacional

El Ministerio del Deporte confirmó que revisará una nueva propuesta técnica de DG Medios.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Getty Images

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El Gobierno dio un giro este domingo en la polémica por los conciertos de BTS en Chile y anunció que está dispuesto a reevaluar la realización de los espectáculos en el Estadio Nacional, luego de que la productora DG Medios presentara una nueva propuesta técnica para el montaje del escenario.

A través de un comunicado, el Ministerio del Deporte informó que los nuevos antecedentes modifican de manera sustancial la evaluación realizada inicialmente por el Instituto Nacional de Deportes (IND), que había rechazado el proyecto por no garantizar la protección del recinto.

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Según la cartera, la nueva propuesta incorpora cambios en el peso de la estructura, la distribución de cargas, la protección del césped y la solución constructiva, por lo que el IND revisará nuevamente la autorización.

No obstante, el Gobierno aclaró que la aprobación aún no está asegurada. Para autorizar los conciertos, DG Medios deberá entregar documentación técnica que respalde aspectos como las cargas y la estructura del escenario, el sistema de protección del césped, la operación del montaje y desmontaje, además de un plan de mitigación y recuperación de la cancha.

El cumplimiento de estas condiciones y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para que el evento pueda realizarse en el principal recinto deportivo del país.

El anuncio se conoce en medio de la creciente presión de los fanáticos, quienes este domingo realizaron manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país exigiendo certezas sobre los conciertos.

En paralelo, el Ministerio del Deporte adelantó que impulsará cambios en la normativa para este tipo de eventos, incorporando nuevas exigencias en el proceso de autorización y estableciendo multas para las productoras que vendan entradas sin contar previamente con todos los permisos correspondientes.

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