Famosa librería del centro de Santiago confirmó cierre de su sucursal: ya inició el remate final con hasta el 40% de descuento / Santiago Turismo

En los últimos días se confirmó el cierre de una sucursal de una reconocida librería en el centro de Santiago. Se trata de Contrapunto, la cual se encuentra ubicada en la calle Huérfanos.

A través de redes sociales se ha dado a conocer la noticia y se ha anunciado que en dicha sucursal diversos productos contarán con hasta un 40% de descuento.

La sucursal de Contrapunto se encuentra en calle Huérfanos 665, en el local 1 de la Galería de la Merced en el centro de Santiago.

La liquidación estará disponible hasta el 22 de julio, fecha en la que dicha sucursal cierra sus puertas de manera permanente. El horario de atención es de 09:00 a 19:00 horas.