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Entre pétalos y aplausos: el emotivo homenaje que despidió a Fernando Kliche

El cortejo fúnebre del actor hizo una parada en la tradicional Pérgola de las Flores, donde floristas y transeúntes le rindieron un sentido homenaje antes de continuar hacia el cementerio Parque del Recuerdo.

Verónica Villalobos

Entre pétalos y aplausos: el emotivo homenaje que despidió a Fernando Kliche

Santiago

Una de las postales más emotivas de la despedida de Fernando Kliche se vivió este domingo en la tradicional Pérgola de las Flores de Santiago. El cortejo fúnebre del actor fue recibido entre una lluvia de pétalos, aplausos y bocinazos, en un homenaje espontáneo organizado por los pergoleros y floristas del sector.

La caravana, que trasladaba los restos del destacado intérprete hacia el cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba, hizo una detención tras la misa fúnebre realizada durante la mañana. El paso del féretro por la Pérgola estaba contemplado como un reconocimiento a uno de los actores más recordados de la televisión chilena.

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A medida que el vehículo avanzaba lentamente por el lugar, decenas de personas se acercaron para despedir al artista. Los floristas lanzaron pétalos de distintos colores sobre el coche fúnebre, mientras los asistentes aplaudían y los vehículos que integraban la caravana hacían sonar sus bocinas en señal de respeto y admiración. Algunos incluso extendieron sus manos hacia el automóvil como una última muestra de cariño.

Fernando Kliche falleció a los 71 años, dejando una extensa trayectoria en el teatro y la televisión chilena. De origen uruguayo, se radicó en Chile y alcanzó gran popularidad durante las décadas de los 80 y 90, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de las teleseries nacionales gracias a sus recordados papeles tanto en el drama como en la comedia.

Tras el homenaje en la Pérgola de las Flores, la caravana retomó su recorrido hacia el Parque del Recuerdo, donde familiares, amigos y cercanos participaron de una ceremonia privada para darle el último adiós al actor.

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