Tragedia en el Mundial 2026: adolescente de 17 años muere atropellada durante los festejos en Francia

Una adolescente de 17 años murió durante las celebraciones por el triunfo de Francia sobre Marruecos, luego de sufrir un accidente mientras participaba en una caravana de vehículos en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 de este viernes, tras la clasificación de la selección francesa a las semifinales del Mundial. Según informaron medios franceses, la joven se subió a la parte trasera de un camión en medio de los festejos en el centro de la ciudad.

Sin embargo, durante el trayecto perdió el equilibrio, cayó al pavimento y fue atropellada por el mismo vehículo. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron constatar su fallecimiento.

Conductor fue detenido

De acuerdo con Le Parisien, el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia por el delito de homicidio vehicular. El medio agregó, citando a una fuente cercana a la investigación, que el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Según los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió luego de una fiesta privada, cuando el conductor y otras personas decidieron sumarse a las celebraciones por la victoria de Francia.