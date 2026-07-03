Pato Torres se quiebra en vivo tras la muerte de Fernando Kliche, su gran amigo: “Tengo una tristeza enorme”

El viernes, ChileActores confirmó la muerte del artista uruguayo Fernando Kliche, y uno de los nombres que le dedicó emotivas palabras de despedida fue Pato Torres, uno de sus compañeros de rubro y amigo de larga data.

El conductor habló en Radio Corazón y no pudo evitar la emoción de perder a un cercano con el que compartió en un sinfín de oportunidades sobre y bajo el escenario.

“Una noticia que me atañe muchísimo y que me duele muchísimo. Con mucha tristeza estoy comunicando el fallecimiento de mi gran amigo, compañero y hermano de tantas batallas arriba de un escenario. Se fue Fernando Kliche después de una muy corta y tremenda enfermedad”, partió.

“Tuve la suerte de encontrarme con él hace dos días atrás para abrazarlo y decirle: ‘adiós amigo’”, recordó. “Me cuesta mucho hablar y conservar esta compostura, porque la verdad es que tengo una tristeza enorme, grande, ya que con Fernando fueron años no solo de compañeros de trabajo, sino que de amistad, de confianza, de un amor fraterno enorme”, desarrolló.

Luego, adelantó un gesto de cariño: dedicará la función de hoy de ¿Por qué será que las queremos tanto? a Kliche, recordando que ambos compartían escena en versiones previas de la obra. En la puesta actual, es Remigio Remedy quien está en escena con Torres.

“Te mando un abrazo enorme al cielo, descansa y algún día nos vamos a encontrar de nuevo. Te voy a extrañar mucho, te quiero hermano, chao, buen viaje”, cerró el intérprete mientras sonaba de fondo “A mi manera” en la voz de Julio Iglesias y Paul Anka.