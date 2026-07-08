Ranking goleadores del Mundial 2026: pelea abierta entre Messi, Mbappé, Haaland y Kane 

La lucha por convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026 entra en su fase decisiva. Tras la disputa de los octavos de final, los principales delanteros del planeta siguen respondiendo con goles y mantienen una reñida batalla por quedarse con la Bota de Oro.

La tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026 está liderada por Lionel Messi, quien suma 8 goles en el certamen. El registro del capitán de Argentina resulta aún más llamativo si se considera que falló dos lanzamientos penales, ante Austria y Egipto.

Luego aparecen Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 7 anotaciones. El delantero francés sigue firme con su selección y mantiene intactas sus opciones de alcanzar la final, mientras que el atacante noruego alcanzó esa cifra gracias al doblete que marcó frente a Brasil en los octavos de final.

Otro que sigue muy de cerca la pelea es Harry Kane. El artillero inglés registra 6 goles y continúa en la batalla por terminar como el máximo anotador del Mundial 2026.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi - Argentina | 8 goles y 1 asistencia Kylian Mbappé - Francia | 7 goles y 2 asistencias Erling Haaland - Noruega | 7 goles y 0 asistencias Harry Kane - Inglaterra | 6 goles y 1 asistencia Ousmane Dembélé - Francia | 4 goles y 2 asistencias Mikel Oyarzabal - España | 4 goles y 1 asistencia Jude Bellingham - Inglaterra | 4 goles y 1 asistencia

¿Quién ganó la Bota de Oro en el Mundial de 2022?

Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial 2022 y se llevó la Bota de Oro. El francés marcó 8 tantos en aquel torneo, superando por un gol a Lionel Messi, quien se terminó coronando campeón del mundo en Qatar.