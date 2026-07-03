¿De qué murió el actor Fernando Kliche? La compleja enfermedad que lo afectó durante sus últimos días

El mundo del espectáculo chileno recibió este viernes 3 de julio la noticia de la muerte de Fernando Kliche, reconocido actor uruguayo-chileno que dijo adiós a los 71 años.

La información generó impacto entre sus colegas y seguidores, especialmente porque el intérprete se encontraba preparando su regreso a las teleseries como parte de la nueva producción nocturna de Mega, Prohibida Obsesión.

¿De qué murió el actor Fernando Kliche? Revelan la causa y el proyecto que no pudo terminar

La causa de muerte de Fernando Kliche fue revelada por Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, durante una conversación en Mucho Gusto.

Según explicó, el actor comenzó a presentar molestias mientras grababa la teleserie. “Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas”, señaló.

Demicheli agregó que el cuadro era avanzado. “Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo”, detalló sobre los últimos días del intérprete.

La productora también explicó que el equipo mantuvo reserva sobre su estado de salud por una decisión del propio actor. “Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera”, afirmó.

Antes de conocer el diagnóstico, Kliche había alcanzado a grabar escenas para la ficción ya mencionada, proyecto que marcaba su regreso a las ficciones televisivas. Según contó Demicheli, el actor estaba muy contento con esta nueva etapa laboral y su partida golpeó profundamente al equipo.