Sistema frontal causa estragos en el sur de Chile: 146 casas dañadas y 13 damnificados

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene un complejo escenario entre la Región Metropolitana y Los Lagos, con cortes preventivos de rutas, socavones, deslizamientos de material, viviendas dañadas y alertas vigentes por precipitaciones, tormentas eléctricas y riesgo de remociones en masa.

De acuerdo con el último reporte de SENAPRED, el balance entre La Araucanía y Los Ríos da cuenta de 13 personas damnificadas y 146 viviendas con algún tipo de daño: cuatro destruidas, cinco con daño mayor, 91 con daño menor y 46 aún en evaluación.

Además, en Molina, Región del Maule, se mantiene Alerta Roja por desborde, luego de que la estación del río Palos en Junta con Colorado alcanzara umbral rojo.

Rutas cortadas, familias aisladas y servicios afectados por las lluvias

En la Región Metropolitana, se estableció prohibición de acceso al fundo Río Colorado, en San José de Maipo, como medida preventiva. En O’Higgins, se mantiene cerrada la Ruta I-45 hacia Termas del Flaco, mientras que en el Maule siguen con cierre preventivo la Ruta CH-115 y el Complejo Fronterizo Pehuenche, además de caminos hacia sectores cordilleranos de Teno, Romeral y Molina.

La situación más crítica en servicios básicos se registra en Pucón, donde el reporte indica que 235 personas se mantienen afectadas por una alteración de Agua Potable Rural del APR Palguín Bajo, originada por acumulación de lodo en su sistema de filtración. En La Araucanía también se mantienen interrupciones de tránsito por socavones y remociones en masa en Toltén, Villarrica, Teodoro Schmidt, Pucón y Pitrufquén.

En Los Ríos, continúan los trabajos por remociones en Corral, La Unión y Valdivia. En la comuna de Corral, el aluvión en la quebrada Yerbas Buenas sigue con evaluación de personas afectadas, mientras que en La Aguada el aumento de caudal del Estero Las Vigas mantiene cortado el paso vehicular en el Puente Amargos. Además, por las condiciones climáticas, se mantienen cerrados para embarcaciones menores los puertos de Corral, Chaihuin, Valdivia y Mehuín.

En Los Lagos, Purranque reporta cerca de 11 familias aisladas por el desborde de un estero en el camino a Los Arrayanes, mientras que en Puerto Varas la Ruta CH-225 se mantiene interrumpida totalmente en el kilómetro 30 por un deslizamiento, con tránsito alternativo por la ruta Ensenada-Puerto Octay.

El monitoreo técnico también incluye avisos de la Dirección Meteorológica de Chile por precipitaciones normales a moderadas, viento y “probables tormentas eléctricas” entre la Región Metropolitana y Biobío, además de La Araucanía. En paralelo, SERNAGEOMIN mantiene advertencias por peligro de remoción en masa, con riesgo alto en cordillera de la Metropolitana, O’Higgins y Maule.