La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, dio a conocer que estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica y aprovechó la experiencia para alertar a la ciudadanía sobre este tipo de delitos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Matthei relató que recibió una llamada de una supuesta ejecutiva de su banco, la cual le aseguró que alguien estaba intentando realizar un giro desde su cuenta bancaria. “Me di cuenta de lo fácil que es caer”, sostuvo.

La exalcaldesa explicó que quien la contactó le pareció muy creíble. “La verdad es que son súper convincentes. Era una mujer chilena, bien educada, bien articulada y hablaba de temas bancarios con mucha propiedad”, afirmó.

“No le sigan la corriente”

Según relató, durante la conversación la supuesta ejecutiva comenzó a enviarle mensajes de texto con enlaces, lo que despertó sus sospechas.

Ante ello, Evelyn Matthei entregó una recomendación para evitar caer en estafas: “No le sigan la corriente. Si alguien lo llama supuestamente de un banco diciendo que están tratando de estafarlo, usted le dice ‘muchas gracias’ y cuelga. No siga conversando ”.

Asimismo, aconsejó que, si una llamada de este tipo genera dudas o preocupación, lo mejor es finalizar la comunicación y contactar directamente al banco mediante sus canales oficiales para verificar si existe algún inconveniente.

Revisa aquí el video de Evelyn Matthei: