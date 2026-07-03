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Evelyn Matthei entra en polémica por BTS con duro emplazamiento al Gobierno: “Se requiere total...”

La exalcaldesa cuestionó la decisión que ha impedido la realización de los shows y que mantiene en vilo a cerca de 200 mil fanáticos.

Javiera Rivera

Evelyn Matthei entra el conflicto por BTS con duro emplazamiento al Gobierno: “Se requiere total...”

Evelyn Matthei entra el conflicto por BTS con duro emplazamiento al Gobierno: “Se requiere total...”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei se sumó a la polémica por los conciertos de BTS en Chile y emplazó al Gobierno a transparentar los criterios utilizados para autorizar o rechazar eventos en el Estadio Nacional.

A través de su cuenta de X, sostuvo que este tipo de decisiones debe responder a criterios objetivos y conocidos por la ciudadanía.

“Muchos seguidores de BTS me consultan por los conciertos en el Estadio Nacional. ¿Mi opinión? Se requiere total transparencia para autorizar estos eventos de forma objetiva”, escribió.

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Además, pidió que el Ejecutivo haga públicos los antecedentes sobre las solicitudes de uso del recinto, las fichas técnicas de los eventos y las razones que justificaron su aprobación o rechazo durante los últimos años.

Matthei también puso el foco en los fanáticos que ya compraron entradas para los conciertos. “Hay cerca de 200 mil personas que tienen su ticket y merecen respuestas”, afirmó.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la incertidumbre sobre el recinto que albergará los conciertos de BTS, luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazara inicialmente el uso del Estadio Nacional.

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