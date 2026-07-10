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VIDEO. Portando arma de fuego y ketamina: los detalles de la detención de Tea Time durante fiscalización en Providencia

El exintegrante de Los Tetas fue detenido junto a otras tres personas durante una fiscalización vehicular. Carabineros incautó droga, dinero, armas blancas y un arma de fuego.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Tea Time fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia, luego de un control vehicular realizado por funcionarios de la 19° Comisaría.

El procedimiento terminó con cuatro personas aprehendidas y la incautación de droga, dinero en efectivo, armas blancas y un arma de fuego.

Según detalló el comandante Cristian Lobovsky, de la 19° Comisaría de Providencia, el hecho ocurrió cerca de las 04:10 horas, cuando el conductor del vehículo intentó evitar la fiscalización policial.

“La persona que conducía intenta evadir este control, y, finalmente, los funcionarios logran la detención del vehículo”, explicó.

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Carabineros incautó ketamina, dinero y un revólver robado

Tras detener el automóvil, Carabineros realizó el control de identidad de sus ocupantes. De acuerdo con el uniformado, al interior del vehículo viajaban cuatro personas, y una de ellas mantenía una orden vigente por el delito de hurto.

Durante el registro, los funcionarios encontraron ketamina, cerca de $900 mil en efectivo, una pesa digital y armas blancas. “Se pudo establecer todas esas especies: droga, cerca de $900 mil pesos que fueron incautados, una pesa digital, y armas blancas”, señaló Lobovsky.

El hallazgo más relevante, según Carabineros, fue un arma de fuego tipo revólver que mantenía encargo por robo. “Lo más importante de esto es que se logra sacar de circulación un arma de fuego tipo revólver que fue sustraída el 2023 en la comuna de Peñalolén, en un robo en lugar habitado”, afirmó el comandante.

Lobovsky agregó que el procedimiento fue controlado rápidamente, luego de que los funcionarios cerraran el paso al vehículo con apoyo municipal. “Los funcionarios rápidamente actuaron, cerraron el paso, y también trabajó con ello la municipalidad”, indicó.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las diligencias y eventuales cargos asociados a la tenencia de droga, porte de armas y la procedencia del revólver incautado.

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