Acogen querella contra exjefe de contrainteligencia de la ANI acusado de ser informante secreto de Luis Hermosilla

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y el exjefe de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Paulo Contreras.

La acción judicial se originó luego de un reportaje del medio Reportea, que dio cuenta de presuntos mensajes entre Luis Hermosilla y Contreras, quien en ese periodo era alto oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según esos antecedentes, el exfuncionario habría entregado información policial reservada entre 2018 y 2023.

Querella apunta a revelación de secreto y eventual ocultación de antecedentes

En el libelo, a Contreras se le imputa el delito de revelación de secreto, contemplado en el artículo 246 del Código Penal. En el caso de Parra, la querella apunta al delito de ocultación de antecedente de hecho delictivo, regulado en el artículo 269 ter del mismo cuerpo legal.

Debido a que una de las querelladas es fiscal regional, el procedimiento deberá tener una tramitación especial. Según la normativa, corresponderá que el fiscal nacional, tras escuchar al Consejo General del Ministerio Público, designe a otro fiscal regional para encabezar la investigación.

Tras conocer la resolución, Rendón cuestionó duramente el actuar de la Fiscalía y apuntó a una supuesta demora en investigar antecedentes ya disponibles. “Espero que esta acción ponga término a esta ‘justicia con cuentagotas’ que sospechosamente administra la Fiscalía”, señaló.

El abogado también comparó el caso con la condena obtenida contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en el marco de la misma causa vinculada a Hermosilla. “No existe ninguna explicación razonable para que en el caso de Contreras, la fiscal Parra no haya iniciado hace mucho tiempo una investigación por violación de secreto”, afirmó.

En esa línea, Rendón cerró con un emplazamiento directo al Ministerio Público: “¿Por qué en un caso sí y otro no? Este cuentagotas de justicia, solo gracias al trabajo de los periodistas, debe terminar. Toda la verdad y toda la justicia ahora”.