;

Acogen querella contra exjefe de contrainteligencia de la ANI acusado de ser informante secreto de Luis Hermosilla

La acción judicial apunta contra Paulo Contreras y la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, tras revelaciones sobre presuntos mensajes con Luis Hermosilla.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, y el exjefe de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Paulo Contreras.

La acción judicial se originó luego de un reportaje del medio Reportea, que dio cuenta de presuntos mensajes entre Luis Hermosilla y Contreras, quien en ese periodo era alto oficial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según esos antecedentes, el exfuncionario habría entregado información policial reservada entre 2018 y 2023.

Revisa también:

ADN

Querella apunta a revelación de secreto y eventual ocultación de antecedentes

En el libelo, a Contreras se le imputa el delito de revelación de secreto, contemplado en el artículo 246 del Código Penal. En el caso de Parra, la querella apunta al delito de ocultación de antecedente de hecho delictivo, regulado en el artículo 269 ter del mismo cuerpo legal.

Debido a que una de las querelladas es fiscal regional, el procedimiento deberá tener una tramitación especial. Según la normativa, corresponderá que el fiscal nacional, tras escuchar al Consejo General del Ministerio Público, designe a otro fiscal regional para encabezar la investigación.

Tras conocer la resolución, Rendón cuestionó duramente el actuar de la Fiscalía y apuntó a una supuesta demora en investigar antecedentes ya disponibles. “Espero que esta acción ponga término a esta ‘justicia con cuentagotas’ que sospechosamente administra la Fiscalía”, señaló.

El abogado también comparó el caso con la condena obtenida contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en el marco de la misma causa vinculada a Hermosilla. “No existe ninguna explicación razonable para que en el caso de Contreras, la fiscal Parra no haya iniciado hace mucho tiempo una investigación por violación de secreto”, afirmó.

En esa línea, Rendón cerró con un emplazamiento directo al Ministerio Público: “¿Por qué en un caso sí y otro no? Este cuentagotas de justicia, solo gracias al trabajo de los periodistas, debe terminar. Toda la verdad y toda la justicia ahora”.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad