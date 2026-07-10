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Una de las mejores defensas del fútbol chileno mete miedo con un refuerzo internacional: fichaje oficial

San Marcos de Arica hizo oficial la contratación de un nuevo central extranjero.

Javier Catalán

FOTO:FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

FOTO:FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO / FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

San Marcos de Arica está teniendo una notable campaña en la Primera B, donde marchan en el tercer puesto a solo cuatro puntos del puntero, que es Cobreloa con 29 unidades.

La gran virtud que ha tenido el elenco nortino ha sido la solidez defensiva que mostró durante la primera rueda, siendo el equipo menos goleado de la Liga de Ascenso (solo 11 tantos en contra) y el segundo si contamos también la Liga de Primera. Solo la Universidad de Chile (10) ha recibido menos goles.

Como si con lo que tienen no fuera suficiente, ahora los ariqueños acaban de confirmar un nuevo ladrillo para su muro, ya que hicieron oficial el fichaje de un nuevo defensor que llega desde el extranjero.

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Hablamos de Andrés Barboza, central uruguayo de 31 años, que recala en San Marcos procedente de Fénix, club de la Segunda División de Uruguay, donde la primera mitad de la temporada jugó 14 partidos y anotó tres goles.

El zaguero central ya cuenta con un paso en la Primera B del fútbol chileno, fue entre 2023 y 2024, cuando defendió la camiseta de Santiago Wanderers, disputando 44 compromisos con los porteños.

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