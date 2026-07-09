Ministerio de Ciencia pide renuncia a cinco funcionarios y crecen dudas por posibles nuevos despidos

El Ministerio de Ciencia enfrenta un nuevo foco de tensión luego de conocerse este jueves la solicitud de renuncia a cinco funcionarios de la repartición, en medio de la controversia que arrastra la cartera desde la salida del exsubsecretario Rafael Araos, ocurrida en mayo pasado.

De acuerdo con dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Ciencia y Tecnología (ANFUCYT), tres trabajadores fueron obligados a presentar su renuncia, mientras que un cuarto fue desvinculado.

Consultados por lo anterior, desde el ministerio señalaron a ADN.cl que efectivamente se les pidió la renuncia a los cinco trabajadores, pero precisaron que en ningún momentro se les obligó a renunciar, sino que se llevó a cabo una desvinculación apegada a protocolo.

Las salidas corresponden a dos jefaturas de departamento, una profesional de la División de Administración y Finanzas y el encargado de Tecnologías de la Información. Además, posteriormente fuentes confirmaron la salida de un integrante de comunicaciones de la cartera.

Sobre las tensiones por despidos, todo se remonta a mayo, cuando Rafael Araos dejó la Subsecretaría de Ciencia tras denunciar que existía una instrucción para diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la cartera.

El exsubsecretario afirmó que se negó a avanzar con despidos masivos, situación que derivó en su salida y abrió una fuerte controversia respecto del futuro de la dotación del ministerio.