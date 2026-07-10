Río atmosférico amenaza con lluvias importantes en Santiago: esta es la fecha exacta del cambio de tiempo / Sebastian Beltran Gaete

Tras varios días marcados por el frío, la nubosidad y algunas precipitaciones débiles, Santiago podría enfrentar un nuevo cambio de tiempo durante la próxima semana.

Según Meteored, los modelos meteorológicos ECMWF y GFS comenzaron a coincidir en la posibilidad de un episodio de lluvias importantes para la Región Metropolitana, esta vez asociado al avance de un río atmosférico.

Río atmosférico en Santiago: ¿Qué día llegaría la lluvia más intensa?

Por ahora, la fecha clave sería el próximo jueves 16 de julio . El sistema incluso podría extenderse durante varias jornadas, aunque el pronóstico todavía debe seguir ajustándose.

Antes de ese posible cambio, la capital tendrá un escenario muy distinto. Durante el fin de semana se espera un nuevo episodio de calor invernal, con máximas que podrían superar los 20 °C y llegar hasta los 24 °C el domingo en sectores de la capital.

El lunes también se mantendría un ambiente templado, con mínimas cercanas a los 9 °C, abundante nubosidad matinal y máximas sobre los 20 °C en distintos puntos de la RM.

El giro llegaría después, cuando el debilitamiento de las altas presiones frente a la costa chilena permitiría el avance de nuevos sistemas frontales hacia la zona central.

De acuerdo con el reporte, tanto el modelo europeo como el norteamericano han reforzado la señal de precipitaciones relevantes para Santiago. A eso se suma la posible presencia de un río atmosférico, fenómeno que se suele asociar a una gran cantidad de humedad y ser gravitante a la hora de potenciar las lluvias.

De confirmarse, se trataría de uno de los episodios de lluvia más importantes en lo que va del invierno.