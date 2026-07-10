“Él no era tan débil”: el brutal capítulo de One Piece que dejó impactados a los fans

Alerta de Spoiler

One Piece Ampliar

El capítulo 1188 del manga de One Piece dejó a los fanáticos completamente impactados tras presentar uno de los momentos más tensos de la saga final.

Esto ya que tras más de mil capítulos, porfin se dio el cruce directo entre Monkey D. Luffy e Imu, una confrontación que volvió a poner en el centro la figura de Joy Boy y el verdadero alcance del poder del protagonista.

El episodio, titulado Void, mostró a Luffy utilizando una nueva expresión de su Gear 5, con una apariencia cercana a la de un genio. Sin embargo, el tono lúdico de la transformación dio paso rápidamente a una escena mucho más oscura, marcada por la brutalidad del ataque de Imu y una frase que golpeó fuerte a los lectores.

Imu marca distancia entre Luffy y Joy Boy

Uno de los puntos más comentados del capítulo fue la comparación directa entre Luffy y Joy Boy. Imu parece reconocer en el capitán de los Sombrero de Paja ciertos rasgos de aquella figura legendaria, especialmente en su sonrisa y en la energía que transmite durante el combate.

Pese a ese paralelo, el antagonista deja claro que, para él, Luffy todavía está lejos del nivel de Joy Boy. La sentencia “Joy Boy jamás sería tan débil” instala una tensión mayor en la historia, porque no solo funciona como una provocación, sino también como una advertencia sobre la diferencia de poder que aún existe entre ambos.

El momento más brutal llegó cuando Imu transforma su arma en una espada llamada Void y atraviesa a Luffy, en una secuencia que muchos seguidores compararon con la derrota del protagonista frente a Crocodile en Arabasta.

Con este capítulo, Eiichiro Oda vuelve a elevar la escala emocional y simbólica de la recta final del manga. La derrota no solo deja preguntas sobre el estado de Luffy, sino también sobre cuánto falta para que alcance realmente el nivel de la leyenda que Imu aún recuerda.