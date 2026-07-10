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Independiente vuelve a mirar al fútbol chileno: busca un nuevo refuerzo en Huachipato

El elenco de Avellaneda repetiría la fórmula que le dio resultados con los fichajes de Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Independiente de Avellaneda volvió a poner la mira en el fútbol chileno y en Huachipato para reforzar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

Según la información del sitio partidario Orgullo Rojo, la dirigencia del club argentino tiene en carpeta a Santiago Silva, volante uruguayo de 21 años que actualmente milita en el elenco de Talcahuano.

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El mediocampista charrúa, que suma 24 partidos y un gol en la presente temporada, aparece como una alternativa en caso de que no prosperen las negociaciones por el chileno Rodrigo Echeverría y el paraguayo Matías Galarza, dos operaciones que se han complicado en las últimas semanas.

“Un Plan B que viene desde Chile para el puesto de volante mixto. Una cotización más que accesible. Se trata de Santiago Silva Silva, volante uruguayo de 21 años de edad que juega en Huachipato y vale 700 mil dólares", afirmó el citado medio.

Asimismo, señalaron que Independiente espera la aprobación del técnico Gustavo Quinteros para avanzar por el jugador: “Si el director técnico levanta el pulgar, la CD (comisión directiva) avanzará de inmediato para resolver también el cupo de extranjeros en el plantel”.

En caso de que el elenco de Avellaneda presente una propuesta formal, la negociación podría avanzar con rapidez entre dos clubes que ya han realizado operaciones en el pasado, como ocurrió con los fichajes de Felipe Loyola y Maximiliano Gutiérrez.

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