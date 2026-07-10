El recordado vínculo del fallecido Enrique Krauss con la histórica campaña del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991 / Eternos Campeones

Este viernes se dio a conocer la muerte de Enrique Krauss, ex Ministro del Interior durante la presidencia de Patricio Aylwin y que también liderase la Democracia Cristiana.

Quien tuviera una dilatada trayectoria política a los 94 años también tiene una particular historia con el fútbol, pues fue un declarado hincha de Colo Colo.

El cuadro albo así también se lo reconoció en sus redes sociales. “Colo Colo expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado abogado, diputado y ministro del interior del presidente Patricio Aylwin. A sus familias, amigos y seres queridos, les enviamos un afectuoso abrazo en este difícil momento”, expresaron.

Dicho fanatismo tuvo su pináculo durante 1991, pues asistió al estadio Monumental durante toda la campaña que llevó al “Cacique” a ganar la Copa Libertadores.

Colo-Colo expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado abogado, diputado y ministro del interior del presidente Patricio Aylwin.



A sus familias, amigos y seres queridos, les enviamos un afectuoso abrazo en este difícil momento… pic.twitter.com/wqSFwXAuQ7 — Colo-Colo (@ColoColo) July 10, 2026

Es más, en virtud de su rol de Ministro del Interior, fue quien ayudó a las gestiones para el charter de la Fuerza Aérea de Chile donde ilustres fanáticos del club, incluyendo varios políticos junto a él, pudieron viajar a Asunción para presenciar la ida de la final ante Olimpia.

“Este empate es un verdadero triunfo y nos abre grandes expectativas para la definición en el Monumental. Hay que destacar la correcta conducta del hincha paraguayo. Los chilenos también tendremos que lucirnos en las tribunas”, comentó Krauss en aquella jornada.

En el histórico 5 de junio, cuando se consagraron campeones también estuvo presente y levantó la copa, además de guiar al presidente Aylwin durante la visita del plantel a La Moneda, apoyando al mandatario, quien no tenía demasiado conocimiento del fútbol.

A todo lo anterior se suma su intervenvción en la polémica noche de los incidentes del duelo entre Colo Colo y Boca Juniors, pues evitó que la justicia militar interviniera contra Tabárez, Giunta, Batistuta, Navarro Montoya y Hrabina, los principales involucrados en la batalla campal que marcó aquel encuentro de semifinales, permitiéndoles regresar a Argentina.