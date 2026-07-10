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FOTO. Niña de 2 años lleva días desaparecida en Paraguay: buscan a padre chileno que incumplió régimen de visitas

Las pesquisas siguen tras los últimos registros de cámaras. La familia exige respuestas y las autoridades mantienen operativos en la frontera.

Martín Neut

Magnolia Bustos - Paraguay

Magnolia Bustos - Paraguay

Las autoridades de Paraguay mantienen una intensa búsqueda para dar con el paradero de Magnolia Bustos Rojas, una niña de dos años desaparecida desde el 8 de julio, luego de que su padre, el chileno Francisco Javier Bustos Nieto, no la devolviera a su madre al término de un régimen de visitas autorizado por la justicia.

Como parte de la investigación, cámaras de seguridad captaron a la menor junto a su padre y su abuela paterna en un edificio de Asunción, siendo este uno de los últimos registros conocidos antes de que se perdiera su rastro.

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La Fiscalía paraguaya también ordenó la detención de la abuela, Patricia Angélica Nieto, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

“El miedo mucho tiempo me paralizó”

En paralelo, las policías reforzaron los controles fronterizos ante el temor de que la niña pueda ser sacada del país.

La madre de Magnolia, Diana Rojas, declaró ante el Ministerio Público y cuestionó la respuesta inicial de las autoridades, además de expresar su preocupación por el destino de su hija.

“Vine a dejar en manos de la Fiscalía este caso, pero no hay novedad con respecto al papá y de mi hija tampoco“, señaló. Asimismo, reconoció que “el miedo mucho tiempo me paralizó hasta que me animé a regresar a Paraguay y buscar refugio aquí“.

Según la investigación, el ciudadano chileno permanecería oculto en Paraguay, cambiando constantemente de alojamientos temporales, mientras continúan las diligencias para ubicar tanto a él como a la menor.

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