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VIDEO. Un juvenil de 16 años se viste de héroe y le da un triunfo épico a Colo Colo

El equipo de Fernando Ortiz venció a O’Higgins en el Estadio Monumental por la Copa Chile, en un partido que tuvo como gran protagonista al canterano albo Felipe Raipán.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo continúa a paso firme en la Copa Chile 2026. Tras golear a Deportes Recoleta en su debut, el equipo de Fernando Ortiz volvió a celebrar y consiguió un agónico triunfo por 3-2 ante O’Higgins en el Estadio Monumental, en su segundo partido del Grupo E.

El primer tiempo fue de dominio absoluto para los albos, que abrieron la cuenta con un golazo de Maximiliano Romero. A los 24’, el delantero argentino controló un difícil pase de Arturo Vidal y, en una posición incómoda, sacó un potente derechazo en el aire para marcar el 1-0.

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Más tarde, a los 39’, el “Cacique” estiró la ventaja gracias a Joaquín Sosa. El defensor uruguayo se anticipó a todos en un tiro de esquina ejecutado por Tomás Alarcón y, con un certero cabezazo, envió el balón al fondo del arco de Omar Carabalí para poner el 2-0.

El complemento mantuvo una dinámica similar. Colo Colo siguió acercándose con peligro al arco rival, aunque sin la precisión necesaria para ampliar la diferencia. La más clara llegó a los 57’, cuando Romero conectó un cabezazo en el centro del área que pasó a centímetros del palo derecho de Carabalí.

Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse para el cuadro albo. Tras una gran jugada por el sector izquierdo, Lautaro Pastrán acusó un dolor en la rodilla y salió lesionado del campo a los 67′. En su lugar ingresó Álvaro Madrid, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico albo.

Con la salida del volante, el partido dio un vuelco inesperado en el tramo final. La visita descontó a los 79’ por medio de Felipe Faúndez, quien conectó un balón por la banda derecha y, en su intento por buscar un compañero, terminó colando la pelota en el arco y sorprendiendo a Gabriel Maurerira.

El golpe fue aún mayor apenas tres minutos después. Thiago Vecino aprovechó un centro de Francisco González y, prácticamente debajo del arco, empujó el balón para decretar el 2-2, silenciando al Estadio Monumental.

Sin embargo, en los descuentos apareció un héroe inesperado para los albos. A los 91′, Felipe Raipán, delantero de apenas 16 años, conectó un centro bombeado de Víctor Felipe Méndez y, con un impecable cabezazo en el corazón del área, sorprendió a Omar Carabalí para marcar el definitivo 3-2.

Con esta victoria, Colo Colo tomó el liderato del Grupo E con 6 puntos. Más atrás aparece Unión Española con 4 unidades, Deportes Recoleta con 3 y O’Higgins cierra la tabla con apenas un punto. Eso sí, los equipos de la Primera B cuentan con un partido más disputado.

En la próxima jornada de la Copa Chile, los albos se medirán ante el conjunto hispano el lunes 29 de junio a las 19:30 horas en Santa Laura, mientras que los rancagüinos enfrentarán al cuadro textilero el domingo 28 a las 17:00 horas en El Teniente.

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