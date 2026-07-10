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“Los perdedores siempre van a llorar”: leyenda de Argentina respondió sin filtro a quienes hablan de un Mundial “regalado”

En medio de las acusaciones, un campeón del mundo argentino alzó la voz y defendió a su selección.

Daniel Ramírez

“Los perdedores siempre van a llorar”: leyenda de Argentina respondió sin filtro a quienes hablan de un Mundial “regalado”

“Los perdedores siempre van a llorar”: leyenda de Argentina respondió sin filtro a quienes hablan de un Mundial “regalado” / Zhizhao Wu

Mario Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, salió en defensa de su selección frente a las acusaciones de un supuesto favoritismo arbitral en el Mundial 2026. El exdelantero respondió con dureza a quienes sostienen que la FIFA está beneficiando a la Albiceleste en su camino por la Copa del Mundo.

La polémica surgió tras la agónica victoria de Argentina sobre Egipto en los cuartos de final. Luego del partido, el entrenador y jugadores del combinado egipcio aseguraron que la FIFA está favoreciendo al elenco argentino para que siga avanzando en el torneo.

Frente a esos cuestionamientos, Kempes entregó una categórica respuesta en conversación con TyC Sports. “Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy…”, afirmó el exgoleador trasandino.

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“Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78′ yo ya estoy curado de espanto. Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos”, agregó el “Matador”.

Finalmente, Mario Kempes llamó a restarle importancia a este tipo de cuestionamientos y aseguró que responder constantemente solo alimenta la polémica. “¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco”, concluyó.

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