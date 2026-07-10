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“Es demasiado…”: el sorpresivo reclamo de Haaland por el penal que falló Mbappé ante Marruecos en el Mundial

El goleador de Noruega lanzó un categórico mensaje en sus redes sociales.

Daniel Ramírez

Getty Images

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El triunfo de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Kylian Mbappé desperdició un lanzamiento penal en el primer tiempo, pero la acción también provocó la inesperada reacción de Erling Haaland, quien siguió el partido a la distancia.

Al minuto 24, el defensor marroquí Noussair Mazraoui cometió una infracción sobre el delantero francés dentro del área y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal de inmediato. Sin embargo, la intervención del VAR obligó a detener el encuentro durante varios minutos para revisar una posible falta de Désiré Doué en el inicio de la jugada.

Tras una extensa revisión, el juez mantuvo su decisión y Mbappé se preparó para ejecutar el remate. No obstante, Bono adivinó la dirección del disparo y atajó el penal.

La demora antes del lanzamiento fue precisamente el aspecto que generó la reacción de Erling Haaland. El delantero de Noruega, que observaba el compromiso desde el hotel de concentración de su selección, compartió una imagen del partido en su cuenta de Snapchat y criticó el tiempo que transcurrió antes de la ejecución.

“Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”, escribió el goleador noruego, en un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Una vez finalizado el partido, el propio Mbappé reconoció que la larga espera influyó en su ejecución. “No lo pateé bien, pero fue difícil porque hubo una confusión. El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal. Me desconcentró”, afirmó el capitán de Francia tras el compromiso.

ADN

El mensaje de Haaland en Snapchat tras el penal que falló Mbappé

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