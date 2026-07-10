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Brutal ataque a escolar en Estación Central: delincuente lo apuñaló y mordió tras resistirse al robo de su teléfono

Pese a resultar herida, la víctima siguió al atacante hasta alertar a Carabineros, que logró detenerlo y recuperar el celular.

Cristóbal Álvarez

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / AgenciaUno

Un estudiante de 16 años fue apuñalado y mordido durante el robo de su teléfono celular al interior de un bus del transporte público en Estación Central. El presunto responsable intentó escapar, pero fue detenido por Carabineros tras una persecución por el sector.

El hecho ocurrió cuando el adolescente regresaba a su vivienda luego de terminar su jornada escolar. Mientras viajaba a bordo de la micro, fue abordado por un hombre de 27 años, de nacionalidad colombiana, quien lo habría amenazado para quitarle el dispositivo.

Según informó Carabineros, el joven se resistió al asalto y comenzó a forcejear con el individuo. En medio del enfrentamiento, el delincuente lo atacó con un arma blanca en uno de sus brazos y en el pecho, además de morderlo en la mano izquierda para obligarlo a soltar el celular.

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El conductor del bus se percató de lo que estaba ocurriendo y detuvo la máquina. En ese momento, el atacante descendió y huyó a pie.

Pese a las lesiones sufridas, la víctima siguió al sujeto durante varios metros hasta encontrarse con funcionarios policiales, a quienes alertó sobre lo sucedido. Personal de la sección motorizada inició entonces un seguimiento que terminó al interior de un almacén cercano.

“Gracias al rápido actuar de Carabineros, la sección motorizada siguió a este individuo, no perdiéndolo de vista, logrando su detención, encontrando el teléfono celular sustraído en sus pertenencias y el arma blanca utilizada”, señaló el capitán Jorge Salazar, de la 58ª Comisaría Población Alessandri.

El detenido, identificado con las iniciales A.C.V.S., quedó a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el violento robo.

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