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Mujer queda grave tras ser atropellada por delincuentes durante encerrona en Maipú: cuatro niños iban con la víctima

La víctima fue embestida cuando intentó acercarse al automóvil, que había sido interceptado por seis sujetos armados.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Hans Scott

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atropellada por un grupo de delincuentes que robó violentamente un vehículo en el que viajaban cuatro niños, durante la noche en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, en la intersección de las calles Santa Cecilia y Los Inquilinos, cuando la conductora del automóvil, que iba acompañada por otra mujer adulta, fue interceptada por seis sujetos armados.

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Según los antecedentes preliminares, los asaltantes portaban pistolas y un martillo. Tras rodear el vehículo, tomaron del cabello y golpearon a la conductora para obligarla a descender y apoderarse del automóvil.

Habían menores de edad

En el interior se encontraban cuatro menores de edad. Dos de ellos iban a ser dejados en la vivienda de su madre, quien, al escuchar y observar lo que estaba ocurriendo, se acercó al lugar para intentar auxiliarlos.

En medio de la huida, los delincuentes realizaron una maniobra en reversa y atropellaron a la mujer, provocándole lesiones de diversa consideración en ambas piernas.

La víctima fue trasladada inicialmente hasta un centro de salud familiar de Maipú y posteriormente derivada al Hospital El Carmen, donde permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

Posteriormente, el automóvil sustraído fue encontrado abandonado en las cercanías. La policía trabaja para identificar y detener a los seis integrantes de la banda que protagonizó el violento asalto.

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