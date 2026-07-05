Detienen a hombre que mantenía retenida y amenazaba con un cuchillo a una mujer en Estación Central
Tras ser alertados de la emergencia, funcionarios policiales frustraron la retención antes de que la víctima resultara herida.
Una mujer fue rescatada por Carabineros la tarde de este domingo luego de ser retenida y amenazada con un cuchillo por un hombre en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.
El procedimiento se registró cerca de las 17:30 horas, cuando personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas llegó hasta la intersección de las calles Capitán Gálvez y Alpatacal.
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Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a un sujeto que mantenía intimidada a una mujer utilizando un arma blanca.
Según informó la Capitán Carolina Rosales, inicialmente el personal policial intentó persuadir al individuo para que desistiera de su actuar y liberara a la víctima.
Sin embargo, al no obtener respuesta, los efectivos intervinieron para controlar la situación.
El operativo permitió desarmar al hombre y concretar su detención, mientras que la mujer fue rescatada sin sufrir lesiones. Luego, el detenido quedó a disposición de la justicia.
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