Detienen a hombre que mantenía retenida y amenazaba con un cuchillo a una mujer en Estación Central / Hans Scott

Una mujer fue rescatada por Carabineros la tarde de este domingo luego de ser retenida y amenazada con un cuchillo por un hombre en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El procedimiento se registró cerca de las 17:30 horas, cuando personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas llegó hasta la intersección de las calles Capitán Gálvez y Alpatacal.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales encontraron a un sujeto que mantenía intimidada a una mujer utilizando un arma blanca.

Según informó la Capitán Carolina Rosales, inicialmente el personal policial intentó persuadir al individuo para que desistiera de su actuar y liberara a la víctima.

Sin embargo, al no obtener respuesta, los efectivos intervinieron para controlar la situación.

El operativo permitió desarmar al hombre y concretar su detención, mientras que la mujer fue rescatada sin sufrir lesiones. Luego, el detenido quedó a disposición de la justicia.