El Día de la Pizza se celebra cada 10 de julio en Chile y se consolida como una de las efemérides gastronómicas más esperadas del año.

A diferencia de otros países, donde esta fecha se conmemora cada 9 de febrero, en el territorio nacional se estableció una celebración propia para poner en el centro de la mesa a la clásica preparación italiana.

Hoy distintas cadenas de pizzerías y restaurantes especializados disponen de descuentos, promociones 2x1 y ofertas especiales para la ocasión.

Día de la Pizza 2026 en Chile: las mejores ofertas y promociones para celebrar esta semana

Papa John’s

Para celebrar el Papa John’s preparó una serie de promociones que se extenderán durante todo el fin de semana. Este viernes 10, quienes compren una pizza familiar de especialidad podrán llevar una segunda pizza familiar (Super Pepperoni o Napolitana) por solo $1.000.

El sábado 11 la cadena ofrecerá un 50% de descuento en pizzas familiares Super Pepperoni y Vegetariana en masa tradicional, además de una bebida de 1,5 litros de regalo, promoción que se mantendrá el domingo 12 para cerrar el fin de semana de celebración.

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Little Caesars

Little Caesars celebra el Día Nacional de la Pizza con una promoción especial válida solo por esta joranda: el combo Peppe + Classic Cheese + Crazy Combo por $12.500, disponible en todas sus tiendas del país.

Under Pizza

La marca anunció una promoción especial para jueves y viernes: pizzas familiares de Pepperoni, Napolitana y Doble Queso a solo $4.990 cada una.

Además, hoy la cadena sorteará un mes completo de pizza por hora entre quienes participen. La promoción es válida únicamente para compras presenciales hasta las 17:00 horas.

Sbarro

Celebrará regalando slices XXL gratis este viernes 10 de julio en 5 sucursales secretas por tiempo limitado. Para participar, los interesados deben visitar la sucursal anunciada, seguir a la marca en Instagram, y subir una foto en la tienda etiquetando a @sbarro.cl.

Las sucursales sorpresa se irán revelando a través de las stories de Instagram de la cadena que trajo el sabor de Nueva York a Chile.

One Pizza

Se suma a la celebración con un 10% de descuento en todas las pizzas de su carta, válido solo este viernes 10 de julio. La cadena invita a celebrar en su local ubicado en Avenida Condell 1665, en la comuna de Ñuñoa.

@onepizzacl 🍕🎉 ¡Este viernes 10 de julio celebramos el Día Nacional de la Pizza en One Pizza! Porque una buena pizza siempre se disfruta más en compañía, queremos invitarte a celebrar con nosotros. 🔥 Todas las pizzas de nuestra carta tendrán un 10% de descuento, solo por este viernes. Reúne a tu familia, invita a tus amigos y ven a disfrutar de tu pizza favorita. 📍 Te esperamos avenida condell 1665,Ñuñoa #OnePizza #DiaNacionalDeLaPizza #PizzaLovers #PizzaTime #PizzaChile ♬ sonido original - One Pizza CL

Elcoppa

Sus pizzas familiares de 40 cm (Napolitana, Pepperoni, Champiñones y Margarita) estarán a solo $10.000, promoción válida únicamente este viernes.

Además, realizará un sorteo express en redes sociales: el comentario con más “me gusta” —donde el usuario indique su pizza favorita y etiquete a un amigo— se llevará una pizza familiar de regalo, con el ganador anunciado a las 18:00 horas.