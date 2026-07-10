“El esposo representa a la familia”: mujeres ultraconservadoras de EE. UU. plantean eliminar el voto femenino en cumbre MAGA

Una fuerte controversia generó una conferencia de liderazgo femenino realizada en Estados Unidos, luego de que algunas de sus expositoras y asistentes defendieran la posibilidad de eliminar el voto individual de las mujeres y reemplazarlo por un sufragio representativo por cada hogar.

Las declaraciones se produjeron durante la Women’s Leadership Summit 2026, encuentro organizado por Turning Point USA entre el 5 y el 7 de junio en San Antonio, Texas, que reunió a cerca de 3.000 mujeres conservadoras.

En entrevistas realizadas durante la conferencia, algunas participantes aseguraron que estarían dispuestas a renunciar a su derecho a sufragio si esto permitiera avanzar hacia un país más conservador y conseguir objetivos políticos como la prohibición total del aborto.

Entre las principales defensoras de esta postura se encuentra Savanna Faith Stone, influencer vinculada al movimiento conocido como tradwife, término utilizado para identificar a mujeres que promueven un modelo de esposa tradicional, centrado en el matrimonio, la maternidad y el cuidado del hogar.

Stone ha señalado públicamente que las mujeres no deberían votar de manera individual y que entregaría “con gusto” ese derecho para conseguir un gobierno más conservador. La joven también sostiene que el marido debe tener la última palabra dentro del matrimonio.

La propuesta del “voto por hogar”

La idea defendida por algunos sectores presentes en la conferencia plantea que el sufragio debería pertenecer al grupo familiar y no a cada persona, permitiendo que el esposo vote en representación de su pareja y sus hijos.

Quienes respaldan este modelo argumentan que el matrimonio convierte al hombre y la mujer en una unidad, por lo que no sería necesario que ambos expresaran separadamente sus preferencias políticas.

Bajo esta visión, el hombre sería el jefe y representante político de la familia. En el caso de las mujeres solteras, algunas promotoras de la propuesta han planteado que podrían ser representadas por su padre, un hermano u otro familiar masculino.

El evento, encabezado por Erika Kirk, actual directora ejecutiva de Turning Point USA, también promovió una mirada de la feminidad basada en la fe cristiana, el matrimonio, la maternidad y los roles tradicionales de género.

Durante las distintas exposiciones se cuestionó al feminismo moderno, al que algunas participantes responsabilizaron de debilitar la familia y fomentar la competencia entre hombres y mujeres.

Derecho continúa protegido por la Constitución

Pese a los planteamientos expresados durante la conferencia, el derecho al voto de las mujeres continúa plenamente vigente en Estados Unidos y no existe una modificación legal aprobada que busque eliminarlo.

El sufragio femenino está protegido por la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1920, que impide que el Gobierno federal o los estados restrinjan el derecho a votar debido al sexo de una persona.

Por lo tanto, las declaraciones conocidas en la cumbre corresponden a posturas promovidas por determinadas influencers y asistentes conservadoras, y no a una propuesta legislativa oficial para derogar el voto femenino.