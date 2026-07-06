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Comisión de la Cámara aprueba creación del bono de apoyo a la niñez: de cuánto será y quiénes podrían recibirlo

La ministra de Desarrollo Social valoró el rápido avance de la iniciativa que incluye a cuidadores de residencias y familias de acogida.

Mario Vergara

Agencia Uno

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Un nuevo beneficio económico de $30.000 avanza un paso para concretarse en el Congreso. El aporte estatal busca aliviar financieramente a los hogares más vulnerables del país, enfocándose exclusivamente en la manutención de los menores de edad frente al alza incesante del costo de la vida.

La transferencia monetaria beneficiará directamente a los niños y niñas que tengan menos de 13 años cumplidos al 1 de junio de 2026. Para acceder a los fondos, las familias deberán estar inscritas obligatoriamente dentro del 80% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH).

El mecanismo de pago y los plazos

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, el pago se realizará de manera automática. Los depósitos se cursarán a quienes mantengan prestaciones familiares vigentes, o directamente a la Cuenta RUT de la jefatura del hogar.

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Según detallaron las autoridades sectoriales en el debate legislativo, existirá un plazo de nueve meses para cobrar el dinero y hasta 15 meses para apelar. Además, el proyecto oficial establece que las personas sin cuentas bancarias podrán retirar sus $30.000 presencialmente en cualquier sucursal de Banco Estado.

Evaluación de alcance y urgencia

Durante la exposición del proyecto en el parlamento, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reconoció que el monto responde a una “medida extraordinaria y acotada”. La secretaria de Estado argumentó que se priorizó este rango etario porque genera mayores gastos en el cuidado y afecta directamente la empleabilidad de los tutores o cuidadores de residencias.

Finalmente, el oficio de la comisión consigna que este martes se votará el articulado bajo la urgencia de discusión inmediata. En dicha instancia, la subsecretaría del área deberá afinar la nómina para un beneficio que le costará al Fisco más de $68 mil millones en suplementos del Tesoro Público.

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