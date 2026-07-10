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Aroldo Maciel detalla punto clave de supuesto “terremoto” que anunció para Chile: “Quiero pedir que...”

Pese a que no cuenta con respaldo científico, el autodenominado investigador brasileño insiste en la idea de un “movimiento telúrico” en el territorio nacional debido a una “migración sísmica” tras el doble evento en Venezuela.

Javier Méndez

Aroldo Maciel detalla punto clave de supuesto “terremoto” que anunció para Chile: “Quiero pedir que...”

Tras el doble terremoto en Venezuela de finales de junio que acabó con la vida de más de 3.800 personas, el nombre de Aroldo Maciel volvió a sonar.

El amigo de Juan Andrés Salfate, que ganó fama en Chile porque, según él, había desarrollado un método para adelantar movimientos telúricos, analizó los remezones del país caribeño.

Pese a que no cuenta con respaldo científico, el brasileño insiste en una teoría de “migración sísmica”, apuntalando la idea de que un evento en cierto punto del mundo tendría la capacidad para “liberar energía” en otras coordenadas del globo.

Es más, fue en un diálogo con el comunicador conspiranoico nacional donde adelantó un supuesto terremoto para Chile, dando un plazo e incluso una posible magnitud. Eso sí, ahora aclaró un punto clave en sus redes sociales.

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En una transmisión en vivo, el “investigador” de placas se sinceró. “Yo no hablo de (un sismo) de 9 o 10 grados. Lo que yo digo es que si hay una energía que puede afectar a una parte, nosotros monitoreamos eso, hacemos informe”, aseguró.

“Lo que quiero aclarar acá es que tuvimos un evento de 7,5 en Venezuela y uno de los cuatro sitios con los que tiene relación es con el sur de Chile, o con Argentina”, sostuvo.

“El resumen dice que puede que esta actividad (de Venezuela) y su energía migre hacia el Atlántico, Portugal, Atlántico sur, Chile y California (...) estamos hablando de una energía capaz de generar un evento igual o superior a los 7,5″, sostuvo.

“Quiero pedir que no tengan miedo”, dijo poco después, realizando un llamado a la calma a la prevención.

***Cabe recordar que los pronósticos de Aroldo Maciel se basan estrictamente en una hipótesis personal que carece de validación científica. Hasta la fecha, los expertos y los organismos sismológicos internacionales coinciden en que no existe ninguna herramienta ni metodología aprobada por la comunidad científica capaz de anticipar con precisión cuándo, dónde o de qué intensidad será un terremoto.

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