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Aroldo Maciel pone fecha a posible sismo en Chile tras doble terremoto en Venezuela: según él, faltaría muy poco

El investigador brasileño volvió a referirse a su teoría de “migración sísmica” tras la catástrofe en el país caribeño.

Javier Méndez

Aroldo Maciel pone fecha a posible sismo en Chile tras doble terremoto en Venezuela: según él, faltaría muy poco

Hace algunos días, el investigador brasileño Aroldo Maciel volvió a llamar la atención luego del doble terremoto que experimentó Venezuela.

El hombre, que tiene un supuesto método para adelantar movimientos telúricos, estuvo en contacto con Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid, enviando un mensaje para el territorio nacional.

“Este evento (el terremoto en Venezuela) sube la probabilidad de que un evento importante esté cerca de Chile”, aseguró en un video.

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En el mismo registro, publicado en el canal de YouTube Multiverso Media, aseguró que el sur del país es el sector con “altísimo riesgo” y precisó una magnitud de 7,5.

Posteriormente, en una transmisión en vivo con @javiierbriones, siguió profundizando en aquel presunto escenario que estaría por llegar, incluso ahondando en fechas para la “migración sísmica”.

“La fecha límite está entre la primera semana de agosto. Pero, la quincena de julio es la fecha crítica”, postuló. “Si hay un retrato en agosto, estaría más al sur”, explicó.

Importante: Cabe recordar que la comunidad científica descarta de forma unánime la posibilidad de predecir terremotos con fecha y lugar exactos. Los postulados de Aroldo Maciel corresponden a teorías que no cuentan con respaldo ni validación de organismos oficiales como el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Revisa la transmisión completa a continuación:

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