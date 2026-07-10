Nuevo hito para el cine chileno: Princesa Burro competirá en el prestigioso Festival de Locarno

La película chilena Princesa Burro, dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cociña, fue seleccionada para formar parte de la Selección Oficial del 79.º Festival de Cine de Locarno , uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos de Europa, donde tendrá su estreno mundial.

La producción nacional integrará el Concorso Internazionale, la principal categoría del festival, y competirá por el Pardo d’Oro, el máximo galardón que entrega el certamen.

La edición 2026 del Festival de Locarno se desarrollará entre el 5 y el 15 de agosto en la ciudad suiza de Locarno. Como es tradición, la Piazza Grande será el escenario principal del evento y acogerá las funciones al aire libre.

“Estamos felices y honrados”

Tras conocerse la selección, el codirector Joaquín Cociña celebró la noticia: “Locarno es un tremendo festival. Estamos felices y honrados de ser parte de su competencia Oficial”, consignó la revista digital Culturizarte.

“Princesa Burro es para nosotros lo más parecido a una producción de ficción estandarizada y nuestro primer intento de contar una historia lineal , aunque se nos fue para varios lados bellos y particulares que la hacen parecer más un sueño”, agregó.

La historia de Princesa Burro

La película, coproducida entre Chile, Francia, Holanda, Uruguay y Alemania, combina elementos de fantasía y romance, y cuenta con las actuaciones de Antonia Giesen, Francisco Melo y Andrew Bargsted.