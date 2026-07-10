Nuevo hito para el cine chileno: Princesa Burro competirá en el prestigioso Festival de Locarno
La cinta dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cociña tendrá su estreno mundial en el certamen suizo, donde buscará quedarse con el máximo galardón del festival.
La película chilena Princesa Burro, dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cociña, fue seleccionada para formar parte de la Selección Oficial del 79.º Festival de Cine de Locarno, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos de Europa, donde tendrá su estreno mundial.
La producción nacional integrará el Concorso Internazionale, la principal categoría del festival, y competirá por el Pardo d’Oro, el máximo galardón que entrega el certamen.
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La edición 2026 del Festival de Locarno se desarrollará entre el 5 y el 15 de agosto en la ciudad suiza de Locarno. Como es tradición, la Piazza Grande será el escenario principal del evento y acogerá las funciones al aire libre.
“Estamos felices y honrados”
Tras conocerse la selección, el codirector Joaquín Cociña celebró la noticia: “Locarno es un tremendo festival. Estamos felices y honrados de ser parte de su competencia Oficial”, consignó la revista digital Culturizarte.
“Princesa Burro es para nosotros lo más parecido a una producción de ficción estandarizada y nuestro primer intento de contar una historia lineal, aunque se nos fue para varios lados bellos y particulares que la hacen parecer más un sueño”, agregó.
La historia de Princesa Burro
La película, coproducida entre Chile, Francia, Holanda, Uruguay y Alemania, combina elementos de fantasía y romance, y cuenta con las actuaciones de Antonia Giesen, Francisco Melo y Andrew Bargsted.
La historia sigue a Diana, princesa de un antiguo reino que, tras la muerte de su madre, crece bajo una estricta prohibición del amor impuesta por su padre, el rey Arturo. Sin embargo, al enamorarse de Lalo, un joven errante, ambos son separados por el monarca. A partir de entonces, Diana inicia un viaje entre universos con la esperanza de reencontrarse con su amado.
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