“Se acabó, no me invitan más y se corre la voz”: Juan Andrés Salfate confiesa incómodo momento que vivió con destacado cineasta de Hollywood

Juan Andrés Salfate, conocido crítico de cine y figura televisiva, fue uno de los invitados del último capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, que se estrenará este domingo. El amante de las conspiraciones reveló un incómodo encuentro con el renombrado director David Fincher, responsable de películas como El club de la pelea, Siete pecados capitales, La red social, El curioso caso de Benjamin Button y Zodiac.

Salfate relató que el incidente ocurrió durante la rueda de prensa para el estreno de la película La Habitación del Pánico. Acorde a lo contado por el crítico de cine, la situación se tornó incómoda desde la primera pregunta.

“Yo hago la primera pregunta un grupo de cinco personas y yo le digo: ‘señor Fincher, usted tiene una vocación del cine en blanco y negro...’ y como que queda cachuo y me dice así: ‘no, en realidad la vida está lleno de colores, mira tu polera, mira todo, yo grabo así, porque quizás hay menos luz, pero los colores están presentes en mi película’”, relató Salfate.

A pesar de la respuesta de Fincher, el crítico de cine insistió en su punto, lo que incrementó la molestia del lauredado director. “Yo le digo: ‘lo que no me puede negar es que le hace guiño a las película de Alfred Hitchcock, porque las maneras que muestra las ciudades en el comienzo de cada película tiene…’. Me dice: ‘sabes que yo la última vez que vi una película de Hitchcock fue a los 20 años, ni siquiera cuando estudié cine’”, continuó el presentador.

No contento, hizo enojar aún más a David Fincher

El momento culminante llegó cuando Salfate preguntó a cineasta estadounidense sobre su experiencia dirigiendo a actores como Whitaker y Foster, quienes también habían trabajado como directores. Fincher respondió con irritación: “Cuando yo soy director, soy el único que dirige la película, los demás son actores”.

Según Salfate, “no contestó más y se para y se va. Cuando pasa eso en esta entrevista llegan los productores que te han invitado gentilmente, te han pagado un avión, te meten a hoteles de lujo, todo para que tu conozcas a toda esa gente y te dicen ‘muchas gracias’”, detalló.

Este incómodo episodio tuvo consecuencias duraderas para Juan Andrés Salfate. Él mismo confesó: “Nunca más se olvidan de ti, bueno la cagué, la cagué, se acabó no me invitan más y se corre la voz”.