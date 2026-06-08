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Anuncian cierre del paso Los Libertadores por nevadas: tránsito internacional será suspendido

La medida preventiva afectará al Sistema Integrado Cristo Redentor debido a condiciones que no aseguran una circulación segura.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El Sistema Integrado Cristo Redentor, que conecta a Chile y Argentina a través del Complejo Fronterizo Los Libertadores, suspenderá preventivamente el tránsito internacional este martes 9 de junio, debido al pronóstico de nevadas en la alta cordillera.

La medida fue informada por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y responde a una decisión coordinada entre las autoridades fronterizas de ambos países.

Según el comunicado, los reportes técnicos de vialidad advierten condiciones que “no garantizan una transitabilidad segura”.

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Horarios del cierre en Los Libertadores

El cierre comenzará durante la tarde de este lunes 8 de junio. De acuerdo con la información oficial, las barreras se cerrarán a las 18:00 horas en Guardia Vieja y a las 19:00 horas en Uspallata, en territorio argentino.

Además, el Túnel Internacional Cristo Redentor cerrará a las 20:00 horas de Chile y a las 21:00 horas de Argentina, como parte del operativo preventivo ante el ingreso del sistema frontal en la zona cordillerana.

Las autoridades llamaron a los usuarios del corredor internacional a programar sus viajes y mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier actualización sobre el estado de la ruta será informada oportunamente.

La suspensión ocurre en medio del avance de un evento meteorológico que dejará lluvia, viento y nieve en distintas zonas del centro-sur de Chile, especialmente en sectores cordilleranos.

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