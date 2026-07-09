Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 10 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Soccrates Images

Hoy, viernes 10 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro es por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

España vs. Bélgica

La programación del Mundial 2026 hoy 10 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Angeles, donde hispanos y belgas se darán cita por el paso a semifinales.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.