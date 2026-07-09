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VIDEO. Ricardo Celis y el quiebre en la oposición por acuerdo con el Gobierno: “En lo esencial, estamos en contra de la megarreforma”

El senador abordó el descontento en el sector tras el pacto que destrabó la invariabilidad tributaria en la megarreforma.

Gonzalo Miranda

Senador Ricardo Celis | Agencia Uno

Senador Ricardo Celis | Agencia Uno

El anuncio de un acuerdo estratégico entre el Partido por la Democracia (PPD) y la administración del Presidente José Antonio Kast para destrabar un punto clave de la megarreforma (reduciendo la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años) desató un fuerte remezón político.

En entrevista con "Hoy es Noticia" de CNN Chile, el senador Ricardo Celis (PPD) analizó la compleja trastienda de este hito y sus esquirlas en el bloque opositor.

Sin rodeos, el parlamentario sinceró el estado actual de las relaciones entre las fuerzas de oposición, descartando de plano un frente común inquebrantable ante la actual administración: “La verdad es que la oposición nunca ha tenido una unidad tan férrea como uno sospecha”, reconoció Celis.

El impacto en el sector y el “éxito” de Paulina Núñez

El legislador no desconoció que el descuelgue de su partido para negociar directamente con el palacio de La Moneda caló hondo en sus pares de coalición, asumiendo los costos políticos que esto conlleva.

Sería poco honesto decir ‘aquí no pasó nada’, porque sí mete una basa finalmente de división y eso pudiera uno considerarlo un éxito del Gobierno“, admitió.

Asimismo, Celis atribuyó este logro político a la gestión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), valorando positivamente su rol mediador al invitar formalmente a la colectividad a dialogar con el Ejecutivo respecto a la iniciativa económica.

Con el fin de disipar las críticas de un eventual alineamiento total con el Gobierno, el senador Celis fue enfático en aclarar el alcance real del compromiso adoptado por los senadores del PPD. El respaldo, explicó, se limita exclusivamente al nuevo diseño de invariabilidad tributaria y no significa un cheque en blanco para el resto de la legislación.

En lo esencial, estamos en contra de la megarreforma, creemos que es una mala reforma, que no ayuda a Chile, que no es de unidad nacional”, sentenció el parlamentario.

Finalmente, justificó la intervención de su partido argumentando que el escenario original de 25 años era “particularmente negativo para el país”, asegurando que con la reducción a una década lograron generar “una condición que puede significar una recaudación importante con reglas claras”, aseguró el parlamentario.

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