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Ni el debut de una promesa europea salvó a Chile: La Roja Sub 15 sufre aplastante goleada de Brasil

La selección chilena juvenil jugó el primero de sus partidos amistosos ante la “Canarinha”, pero el resultado no fue el esperado.

Javier Catalán

Foto: @laroja

Foto: @laroja

Este martes, la selección chilena Sub 15 recibió un duro golpe en su partido amistoso ante Brasil, cayendo goleada contundentemente con un 8-1 a favor de la “Canarinha”.

El duelo jugado en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay, ubicado en la sede de la ANFP, es el primero de los dos juegos preparatorios de La Roja ante la “Scratch”, y el debut no pudo haber sido peor. El segundo compromiso se jugará el próximo jueves 9 de julio a las 12:00 horas.

Tan solo en el primer tiempo, el combinado nacional ya caía por 4-1. Para Brasil anotaron Brener, Kaua Lucas y Samuel en dos ocasiones, mientras que el descuento chileno estuvo en pies de Justin Aillapán, de penal.

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En el segundo lapso la visita nuevamente salió sin piedad y completaron la goleada Yan Gabriel, Gabriel Bueno, Asafe y Gabriel.

Además, el encuentro contó con el debut oficial de Alberto Bellei en La Roja Sub 15, delantero con raíces italianas, que pertenece al Atalanta de aquel país y tiene madre chilena.

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