Imposible no emocionarse: la inolvidable sorpresa que vivió un niño chileno-noruego en pleno Mundial

El Mundial 2026 ha dejado imágenes e historias que difícilmente se olvidarán. Una de ellas es la de Marcus Artzen, un adolescente de 15 años, hijo de padre chileno y madre noruega, que logró lo impensado: conocer al plantel de Noruega.

Marcus y su padre, el periodista Gian Fabio Gubbins, viajaron a Norteamérica para seguir a su selección durante todos sus partidos en el Mundial 2026. Sin embargo, los altos precios de las entradas para el duelo ante Brasil parecían haber frustrado su sueño.

Durante un paseo por el río Hudson junto a la hinchada noruega, el joven vestía la camiseta de la selección con el nombre y número de Andreas Schjelderup.

Entre los asistentes se encontraba el padre del jugador del Benfica, quien se fijó en la camiseta de Marcus. Tras conversar con ambos, les entregó su número de contacto y los invitó a asistir al encuentro frente a la ‘Canarinha’.

Al llegar al MetLife Stadium, Marcus y su padre descubrieron que las entradas que les había entregado el padre de Schjelderup correspondían al sector reservado para familiares y amigos de los futbolistas, lo que los sorprendió por completo.

Sin embargo, esa no sería la única sorpresa. Tras la victoria de Noruega sobre Brasil, Marcus tuvo la oportunidad de bajar al campo de juego y compartir con el plantel noruego.

En ese especial momento pudo fotografiarse con Erling Haaland, Martin Ødegaard, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Leo Skiri Østigård, Egil Selvik y el propio Andreas Schjelderup

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