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Cotizado: los cuatro grandes de Brasil que compitieron con Internacional por Guillermo Maripán

El defensor chileno fue uno de los mayores deseos del Brasileirao en el mercado.

Javier Catalán

Foto: @gmaripan

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Luego de pasar nueve años jugando en el las mejores ligas de Europa, Guillermo Maripán concretó hace unas semanas el regreso al fútbol sudamericano, recalando en las filas del Inter de Porto Alegre.

El defensor chileno de 32 años se convirtió en nuevo jugador del elenco “colorado” como agente libre, luego de finalizar su contrato con el Torino de Italia, club en el que militaba desde mediados de 2024.

Pero, antes de confirmarse su fichaje en Internacional, hubo otros cuatro grandes clubes del fútbol brasileño que intentaron firmar a central formado en la Universidad Católica.

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Según información de AS Chile, el primero que intentó reforzarse con el zaguero de La Roja fue Botafogo, pero problemas judiciales con la FIFA frenaron los sondeos.

Luego se sumaron Vasco da Gama y Atlético Mineiro, que también preguntaron condiciones para quedarse con el defensor. Por otro lado, Palmeiras también tuvo en carpeta a Maripán, pero finalmente se inclinaron por Alexander Barboza.

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