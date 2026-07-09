“Terminó con molestias”: Deschamps preocupa a todos por posible lesión de Mbappé

Francia se impuso con autoridad ante Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026, alcanzando también su tercera semifinal consecutiva en Copas del Mundo.

Sin embargo, pese a la alegría de estar nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del planeta, la preocupación para “Le Blues” llegó sobre el final del encuentro, con una posible lesión de su mayor estrella: Kylian Mbappé.

El jugador del Real Madrid, que anotó uno de los goles del encuentro, cayó solo al piso en el minuto 77 y tuvo que ser reemplazado por Jean Phillipe Mateta. Además, luego se le vio en el banquillo con hielo en su tobillo.

Didier Deschamps, entrenador del elenco francés, confirmó una vez terminado el encuentro que la salida de Mbappé fue por precaución. “Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Reaccionó bien y marcó, pero terminó con molestias”, aseguró el DT.

Además, el estratega anunció que Manu Koné también terminó el partido con dolores en su rodilla y algunos calambres, situación que preocupa aún más al recordar que él centrocampista de la Roma es quien está reemplazando al lesionado Aurélien Tchouaméni.